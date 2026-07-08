قمة الناتو بأنقرة.. اليونان: نعمل على تحديث جيشنا بتكلفة 25 مليار يورو

أنقرة / الأناضول

- رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار: أوكرانيا هي الضحية، وروسيا هي المعتدي

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء، إن بلاده تعمل على تحديث جيشها بحجم إنفاق يبلغ 25 مليار يورو.

جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين، قبيل انطلاق الجلسة الرئيسية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ضمن اليوم الثاني للقمة 36 التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة.



وأفاد ميتسوتاكيس بأن دعم بلاده لحلف الناتو ثابت ولا يتزعزع، وبأن اليونان أوفت دائما بالتزاماتها تجاه الحلف.

وعن استضافة تركيا للقمة، قال: "لطالما كان من دواعي سروري زيارة أنقرة، وكنت دائما من أبرز الداعمين لتطوير العلاقات بين البلدين".

المجر لن ترسل أسلحة أو جنودا لأوكرانيا

من جانبه، قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار، في حديثه للصحفيين قبل القمة، إن الشعب المجري يؤمن "بقوة الناتو ووحدته".

وأشار ماغيار إلى أن الحكومة المجرية قررت زيادة الإنفاق الدفاعي، وستصل إلى هدف 5 بالمئة بحلول العام 2035.

وفي حديثه عن الحرب الروسية الأوكرانية، قال: "أوكرانيا هي الضحية وروسيا هي المعتدي، ولأوكرانيا الحق في الدفاع عن أراضيها ووحدة أراضيها".

وأضاف: "نواصل إرسال المساعدات الإنسانية، لكن لن ترسل المجر أسلحة أو جنودا إلى أوكرانيا كما أكدنا مرارا".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.