المستشار الألماني فريدريش ميرتس: لا فرصة أمام روسيا للفوز في حربها على أوكرانيا

قمة "الناتو" بأنقرة.. ألمانيا: القمة ستضخ روحا تعزز قوة الحلف ووحدته المستشار الألماني فريدريش ميرتس: لا فرصة أمام روسيا للفوز في حربها على أوكرانيا

برلين / الأناضول

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه واثق من أن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في أنقرة ستسهم في إيجاد روح جديدة تجعل الحلف أكثر قوة ووحدة.

جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين، قبيل انطلاق الجلسة الرئيسية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحلف، ضمن اليوم الثاني للقمة الـ36 التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة.

وأشار ميرتس إلى أن قمة الناتو في لاهاي بالعام الماضي شهدت اتخاذ قرار بزيادة الجهود الدفاعية بشكل كبير، مضيفًا أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو رفعت بشكل ملحوظ مستوى جهودها الدفاعية.

وأوضح أن هذا الملف سيكون من أبرز القضايا المطروحة خلال القمة، وأنهم سيعملون على جعل الحلف "أكثر أوروبية"، بما يضمن في الوقت نفسه الحفاظ على طابعه العابر للأطلسي.

وذكر المستشار الألماني أن أوكرانيا ستكون أيضًا ضمن جدول أعمال القمة، مؤكّدًا استمرار دعم بلاده لها.

وأضاف أن الدول الأوروبية أطلقت مبادرة مشتركة لتقديم 70 مليار يورو سنويًا لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027.



وتابع موضحًا: "لا فرصة أمام روسيا للفوز بهذه الحرب، ولن تتمكن من تحقيق أهدافها. وكلما أنهينا هذه الحرب بسرعة أكبر، كان ذلك أفضل لأوروبا، وأفضل لروسيا، وأفضل للسلام العالمي".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً غير مقبول" في شؤونها الداخلية.

وتستضيف تركيا الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.