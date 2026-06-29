قطر وروسيا توقعان مذكرة لإنشاء قناة اتصال بين وزارتي الدفاع بحسب بيان لوزارة الدفاع القطرية ..

إسطنبول / الأناضول

وقعت وزارتا الدفاع القطرية والروسية مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل قناة اتصال مباشر للإخطار الفوري عند نشوء الأزمات.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الدفاع القطرية، الاثنين، وسط توترات وحروب وأزمات تشهدها المنطقة والعالم منذ سنوات.

ووفقا للبيان القطري "وقّعت وزارة الدفاع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع الروسية، وذلك بهدف إنشاء وتشغيل قناة اتصال مباشر للإخطار الفوري عند نشوء الأزمات".

ووقّع المذكرة عن وزارة الدفاع القطرية قائد مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ بالوكالة، العميد الركن راشد سلطان الهتمي.

فيما وقع عن وزارة الدفاع الروسية نائب الأدميرال كالغانوف فيكتور ألكسندروفيتش، نائب رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، بحسب البيان.

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن المذكرة، فيما يتحمل مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ مسؤولية كاملة عن التنسيق الفعال ودعم جميع عمليات البحث والإنقاذ.

وسبق أن وقعت قطر وروسيا اتفاقية للتعاون العسكري بالعام 2017، تزامنا مع زيارة وزير الدفاع الروسي آنذاك سيرغي شويغو إلى الدوحة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته، والتي كانت الأولى من نوعها لوزير دفاع روسي.

