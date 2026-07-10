قطر وباكستان تشددان على ضرورة خفض التوتر بين واشنطن وطهران خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف

إسطنبول/ الأناضول

شدد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الجمعة، على ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بين واشنطن وطهران بالوسائل السلمية.

وذكر الديوان الأميري القطري، في بيان، أن الأمير تميم، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لدعم الأمن والسلام في المنطقة.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء الباكستاني تأكيده دعم بلاده "الكامل وتضامنها مع دولة قطر في ظل التطورات الإقليمية الراهنة".



وشدد شريف، على "أهمية ضبط النفس والحوار والدبلوماسية للحفاظ على مكتسبات السلام التي تحققت خلال الفترة الماضية"، بحسب البيان القطري.

وأعرب عن "تقديره لدور دولة قطر وجهودها المتواصلة في دعم مساعي السلام".



وأكد رئيس الوزراء الباكستاني تطلع بلاده إلى "مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

واستعرض الجانبان، وفق البيان، "التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران".

وشددا على "ضرورة مواصلة المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية".

كما أكد الجانبان، بحسب البيان، "حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون بما يدعم الأمن الإقليمي، ويحافظ على أمن الملاحة والممرات البحرية، ويسهم في تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة".

وفي وقت سابق الجمعة، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت من الولايات المتحدة استئناف المفاوضات، وأن بلاده وافقت على ذلك، لكنها أكدت انتهاء وقف إطلاق النار.



يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، صباح الخميس، تنفيذ ضربات جديدة استهدفت نحو 90 موقعا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وقدرات بحرية، وبنية لوجستية على الساحل الإيراني.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، محذرا من توسيع نطاق هجماته إذا استمرت الضربات الأمريكية.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وعقب توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تتواصل المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.