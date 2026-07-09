قطر وإيران تبحثان التصعيد العسكري الأخير بين واشنطن وطهران خلال اتصال تلقاه وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن من نظيره الإيراني عباس عراقجي

إسطنبول/ الأناضول

بحث وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن، الخميس، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، آخر تطورات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران خلال اليومين الأخيرين.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن بن عبدالرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من عراقجي، "استعرضا خلاله آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين".

وأعرب وزير الخارجية القطري، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء، عن "استنكار ورفض بلاده للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة".

وأكد أن "مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين".

كما أكد رئيس الوزراء القطري "ضرورة التزام الأطراف كافة بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وجدد التأكيد على "دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة"، وفق البيان ذاته.

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات ضد إيران لليوم الثاني، بينما قالت طهران إنها ردت بهجمات صاروخية على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان، إن القوات الأمريكية "استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي، وأصولا للمراقبة الساحلية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وقدرات بحرية، وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 14 شخصا وإصابة 78 جراء الهجمات الأمريكية خلال اليومين الماضيين.

من جانبه، أعلن الجيش الكويتي، في بيان الخميس، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الخميس، إطلاق صفارات الإنذار مرتين، دون توافر معلومات فورية بشأن طبيعة الهجمات عليها وتداعياتها.

والأربعاء، أعلنت الكويت اعتراض صاروخين و13 طائرة مسيرة، فيما أطلقت البحرين صفارات الإنذار ثلاث مرات خلال أكثر من ساعتين، في حين أعلنت إيران استهداف 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بصواريخ وطائرات مسيرة، ردا على هجمات أمريكية استهدفت جنوبي إيران ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان السعودية وقطر تعرض ناقلتين تابعتين لهما للاستهداف في مضيق هرمز.

ومساء الثلاثاء، أفادت "سنتكوم" بشن هجمات على إيران "ردا على هجماتها التي استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".

كما ألغت الولايات المتحدة الترخيص الصادر في 21 يونيو/حزيران الماضي، الذي يسمح ببيع النفط الإيراني لمدة 60 يوما.

وتشهد منطقة مضيق هرمز بين الحين والآخر توترات أمنية على خلفية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/حزيران، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.