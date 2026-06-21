تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من داخل قاعة المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران في منتجع بورغنشتوك السويسري

قطر: مفاوضات واشنطن وطهران مهمة لأمن المنطقة والعالم تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من داخل قاعة المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران في منتجع بورغنشتوك السويسري

إسطنبول / الأناضول

قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، إن المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تمثل "خطوة مهمة لأمن المنطقة والعالم".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول القطري من داخل قاعة المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران في منتجع بورغنشتوك السويسري، بحسب مراسل الأناضول.

وأضاف رئيس الوزراء القطري أن بلاده رأت "تفانيا وجهودا جبارة" من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أجل إنجاح هذا المسار التفاوضي.

وأكد أن اجتماع اليوم "مجرد بداية" لتحقيق الأهداف المرجوة، مشددا على مواصلة العمل من أجل "مستقبل أفضل" للمنطقة.

وتابع: "هذه مجرد بداية ونعمل من أجل مستقبل أفضل لمنطقتنا".

ومن قاعة المباحثات، قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس إن الرئيس ترامب "طلب فتح صفحة جديدة مع الشعب الإيراني".

وأضاف: "السلام لم يكن سهلا أبدا ويحتاج إلى عمل والرئيس ترامب ملتزم بالسلام الإقليمي".

وقال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن "تشعر بالراحة لما تم إنجازه في ملف لبنان".

وعقب ذلك، انطلقت المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار الجهود الرامية إلى استكمال التفاهمات المعلنة بين الجانبين والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة.