"قطر للطاقة" توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل سوريا تتضمن تقييم إمكانات المنطقة "رقم 3" قبالة سواحل اللاذقية غربي سوريا..

إسطنبول/ الأناضول

وقّعت شركة قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع كل من "توتال إنرجيز" و"كونوكو فيليبس" والشركة السورية للبترول، للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل سوريا.

جاء ذلك وفق بيان لشركة قطر للطاقة، الثلاثاء، أفادت فيه أن المذكرة تغطي قيام الشركاء بتنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة "رقم 3" التي تقع قبالة السواحل السورية وتضع إطارا لمزيد من المناقشات الفنية والتجارية.

وتقع المنطقة رقم "3" في حوض الشام البحري الواقع في المياه الشرقية للبحر الأبيض المتوسط قبالة مدينة اللاذقية غربي سوريا، والذي تتراوح أعماق المياه فيه بين 100 متر و1.700 متر.

وشهد توقيع المذكرة في الدوحة، وزير الطاقة القطري سعد الكعبي الذي صرّح بأن المذكرة "تعكس استمرار العمل بتطبيق استراتيجية قطر للطاقة للنمو الدولي وجهودها لاستكشاف فرص تطوير الأعمال في مجال النفط والغاز في المنطقة وحول العالم"، وفق ذات المصدر.

وعبّر الكعبي عن سعادة قطر بالتعاون مع الشركة السورية للبترول (حكومية) في استكشاف الإمكانيات والفرص التي تدعم النمو والازدهار للشعب والجمهورية السورية.

وأشار إلى تطلع بلاده للتعاون مع شركتي توتال إنرجيز (فرنسية) وكونوكو فيليبس (أمريكية) وجميع الأطراف المعنية "لتقييم هذه الفرصة".

وأواخر العام الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، وجود 5 مناطق جديدة لاستكشاف الغاز في منطقة الساحل (غرب)، وفق تصريحاته حينها لقناة "الإخبارية" السورية الرسمية.

وحسب إحصائيات 2015، سجلت احتياطيات الغاز المؤكدة في سوريا نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب، بينما يبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط حوالي 250 مليون متر مكعب، ما يمثل 58 بالمئة من إنتاج الغاز الكلي في البلاد.

أما الغاز المصاحب للنفط، فيشكل 28 بالمئة من الإنتاج، حيث يأتي أغلبه من شرق نهر الفرات (شرق).

وتسعى الحكومة السورية إلى تحسين واقع الطاقة في البلاد، من خلال إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول ومؤسسات، بهدف تحسين الواقع الخدمي ومستوى معيشة المواطن.