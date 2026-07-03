كلمة ألقتها مندوبة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف هند المفتاح خلال جلسة نقاش طارئة لمجلس حقوق الإنسان..

قطر تحذر من أوضاع الأُبَيِّض السودانية وتدعو لحوار ينهي الحرب كلمة ألقتها مندوبة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف هند المفتاح خلال جلسة نقاش طارئة لمجلس حقوق الإنسان..

إسطنبول/ الأناضول

حذرت قطر، الجمعة، من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأُبَيِّض جنوبي السودان جراء الهجمات المتكررة التي تشنها قوات "الدعم السريع"، مجددة دعوتها إلى الحوار لإنهاء الحرب في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقتها مندوبة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف هند المفتاح، خلال جلسة نقاش طارئة عقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في مدينة الأُبَيِّض، عاصمة ولاية شمال كردفان (جنوب).

ووفق تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، قالت "المفتاح" إنها أكدت خلال الجلسة النقاشية "قلق دولة قطر إزاء استمرار معاناة الشعب السوداني والهجوم المتكرر من قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض وما حولها".

وأشارت إلى أن قطر "تدعو إلى ضرورة الحوار لإنهاء النزاع الدائر في السودان".



وجددت المندوبة القطرية دعم بلادها الثابت لـ"وحدة السودان واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه".

كما شددت على رفض الدوحة "أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، واحترام خيار شعبه في الحرية والسلام".

ومنذ نحو شهر، تشهد الأُبَيض، هجمات بطائرات مسيرة لـ"قوات الدعم السريع" استهدفت محطة الكهرباء الرئيسة ومحطات الوقود ومواقع مدنية أخرى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

فيما قالت الأمم المتحدة، في وقت سابق الجمعة، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا في الأُبَيِّض خلال الفترة من 6 إلى 28 يونيو/ حزيران الماضي، محذرة من "كارثة إنسانية" هناك حال استمرت الهجمات.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ أبريل/ نيسان 2023، حربا خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفقا لتقديرات دولية.