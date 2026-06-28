قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نيران وتحليق طيران جنوبي سوريا

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أطلقت قوات إسرائيلية، الأحد، النار باتجاه مدنيين سوريين، بالتزامن مع بدء انسحابها من قرية عابدين في ريف محافظة درعا (جنوب)، قبل أن تستهدف القرية بقصف مدفعي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه الأهالي أثناء انسحابها من قرية عابدين بريف درعا الغربي".

وأضافت الوكالة لاحقا أن القوات الإسرائيلية استهدفت القرية بقذائف مدفعية، "وسط تحليق لطيران الاحتلال فوق ريفي القنيطرة ودرعا".

ولم ترد تقارير بشأن وقوع إصابات جراء إطلاق النار والقذائف المدفعية، كما لم تعلق السلطات السورية على الحادثة.

وفي وقت سابق الأحد، نصب الجيش الإسرائيلي خياما في موقع تل المغر، غرب قرية عابدين، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الحكومية بأن القوات الإسرائيلية "أطلقت الرصاص والقنابل المضيئة، واستهدفت المزارعين قرب التلة عقب تحرك قوة مؤلفة من 4 ناقلات جند من ثكنة الجزيرة باتجاه المنطقة".

ومنذ أشهر تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، وشملت عمليات دهم وتفتيش لمنازل مدنيين، وإقامة حواجز، واعتقالات طالت مدنيين بينهم رعاة وأطفال.

وعقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، وسيطرت على المنطقة السورية العازلة.

ورغم عدم صدور أي تهديد من الإدارة السورية الجديدة تجاه إسرائيل، إلا أن الأخيرة شنت غارات على الأراضي السورية، ما أسفر عن سقوط مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.