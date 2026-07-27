قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات بجنوب لبنان

بيروت/وسيم سيف الدين/الأناضول

تعرضت مناطق في جنوب لبنان، الاثنين، لقصف مدفعي من جانب الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تنفيذه عمليات تفجير داخل أحياء سكنية في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "أطراف بلدتي طلوسة ومركبا في قضاء مرجعيون جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، ما أدى إلى اندلاع النيران في المكان المستهدف".

وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في الأحياء السكنية داخل بلدة مركبا، وسط سماع دوي انفجارات متتالية وتصاعد سحب الدخان من المنطقة".

وأفادت الوكالة بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في بلدة المنصوري بقضاء صور، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما أشارت إلى أن "الطيران المسيّر الإسرائيلي حلق فوق العاصمة بيروت ومنطقة الضاحية الجنوبية".

ويأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق "صيغة الإطار" الموقع مع لبنان، برعاية أمريكية، في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و330 شخصا وإصابة 12 ألفا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان رغم الاتفاق، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.