قصف إسرائيلي يدمر 3 منازل ويصيب فلسطينيين اثنين وسط غزة

[1/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[2/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[3/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[4/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[5/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[6/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[7/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[8/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[9/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[10/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[11/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[12/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[13/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[14/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[15/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[16/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[17/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[18/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[19/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
[20/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.
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