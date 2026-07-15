قصف إسرائيلي يدمر 3 منازل ويصيب فلسطينيين اثنين وسط غزة

[1/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[2/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[3/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[4/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[5/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[6/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[7/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[8/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[9/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[10/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[11/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[12/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[13/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[14/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[15/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[16/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[17/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[18/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[19/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[20/27] أصيب فلسطينيان أحدهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل بعد إنذارات بإخلائها وسط قطاع غزة، وألحق أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات المحيطة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاتلة إسرائيلية منزلا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره.

[21/27]

[22/27]

[23/27]

[24/27]

[25/27]

[26/27]

[27/27]