وزير خارجية قرغيزيا عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة..

قرغيزيا: "الممر الأوسط" أولوية للوصول إلى أوروبا والعالم العربي عبر تركيا وزير خارجية قرغيزيا عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة..

أنقرة/ الأناضول

قال وزير خارجية قرغيزيا جينبيك كولوباييف إن "الممر الأوسط" يُعد من أهم أولويات بلاده، مشيرًا إلى سعيها للوصول إلى الدول الأوروبية والعربية عبر تركيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي هاكان فيدان، الأربعاء، عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة بين تركيا وقيرغيزيا في أنقرة.

و"الممر الأوسط" يربط بين الصين والدول الأوروبية عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويخفض مدة التسليم بين أوروبا وآسيا إلى 15 يومًا، ويجعل تركيا "عمودًا فقريًا للتجارة" يربطها مباشرة بـ21 دولة.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كيلومترًا عبر الطرق البرية والسكك الحديدية، إضافة إلى 508 كيلومترات عبر البحر.

وشدد كولوباييف على الأهمية الاستراتيجية لمشاريع النقل الإقليمية.

وأضاف: "يمثل الممر الأوسط أحد أهم المسارات بالنسبة لنا، وفي هذا الإطار نهدف إلى ربطه مستقبلاً بخط السكك الحديدية بين الصين وقيرغيزيا وأوزبكستان".

وأوضح أن قرغيزيا ترغب في الوصول عبر هذا الخط، ومن خلال تركيا، إلى أوروبا والدول العربية.

وأشار إلى أنه أجرى مع نظيره فيدان تقييماً شاملاً للعلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا خطوات عملية لتعميق التعاون.

وأكد أن تطوير التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار كان من أبرز أولويات المباحثات.

وبيّن أن الجانبين جددا التأكيد على استعدادهما لتقديم دعم سياسي قوي للمشاريع الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، وتهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ المشاريع المشتركة.

وذكر أن البلدين يوليان أهمية خاصة لتعزيز التعاون الثقافي والإنساني والتعليمي.