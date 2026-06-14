بعد أن وصف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعض مباريات كأس العالم الموسعة بأنها "غير مثيرة للاهتمام"

قدم.. 13 دولة ترفض تقليل رئيس "اليويفا" من مباريات في المونديال بعد أن وصف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعض مباريات كأس العالم الموسعة بأنها "غير مثيرة للاهتمام"

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

نددت 13 دولة مشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026، منها مصر والمغرب وتونس والجزائر، الأحد، بتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين، التي قلل فيها من شأن بعض مباريات المونديال باعتبارها غير مهمة.

جاء ذلك في بيان لاتحادات كرة القدم لكل من: الرأس الأخضر، كوراساو، أوزبكستان، الكونغو الديمقراطية، هايتي، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، غانا، السنغال، كوت ديفوار، وجنوب إفريقيا.

وقالت تلك الاتحادات إنها تعرب عن "خيبة أملها الشديدة ورفضها الحازم" للتصريحات الأخيرة الصادرة عن ألكسندر تشيفرين، والتي وصف فيها بعض مباريات كأس العالم الموسعة بأنها "غير مثيرة للاهتمام".

وأضاف البيان: "أكدت هذه الاتحادات أنه لا توجد مباراة غير مهمة في كأس العالم، وأن هذه الادعاءات تتجاهل تضحيات وطموحات اللاعبين والمنظومة الكروية والجماهير حول العالم".

وأشار إلى أن "التأهل لكأس العالم يمثل إنجازا تاريخيا وحلما للأجيال في دول مثل الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان، في حين تمثل العودة للمحفل العالمي بعد غياب طويل معنى خاصًا لملايين المشجعين في الكونغو الديمقراطية وهايتي".

وشدد البيان، على أن "قوة كرة القدم تنبع من عالميتها وعدم اقتصارها على مجموعة محدودة من الدول".



وأكد أن "المشاركة في البطولة تلهم الأجيال وتسهم في تطوير اللعبة وتعد مصدرًا للفخر والوحدة للمجتمعات".

وشدد البيان، على أن "كل منتخب تأهل للبطولة قد حجز مكانه بجدارة واستحقاق، ويستحق الاحترام الكامل، وأن كل مباراة تحمل قيمة ومعنى لملايين الأشخاص".

وأردف: "جدد الموقعون والمتضامنون رفضهم لتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي، معيدين التأكيد على ضرورة استمرار نمو كرة القدم في خلق الفرص وإلهام الأجيال الجديدة وتعزيز الطبيعة العالمية الحقيقية للعبة الكروية".

جدير بالذكر أن السلوفيني ألكسندر تشيفرين، انتقد في مقابلة مع قناة تلفزيونية ببلاده، زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا، مؤكدا أن هذا الأمر أدى إلى إقامة مباريات دون أهمية أو إثارة في البطولة.

ويمثل هذا الرد الموحد أحد أقوى ردود الفعل الجماعية من الاتحادات الكروية غير الأوروبية في السنوات الأخيرة، ويؤكد على الدعم المتزايد لجهود الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوسيع التمثيل العالمي في كأس العالم.