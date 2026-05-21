قدم.. عمدة نيويورك يحصل على 1000 تذكرة مخفضة لمونديال 2026

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني، الخميس، أن مكتبه حصل على 1000 تذكرة لمواطني المدينة بسعر مخفض قيمته 50 دولارا لكأس العالم 2026، الذي يبدأ في 11 يونيو/حزيران المقبل.

وقال ممداني في فيديو عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "1000 تذكرة كأس العالم، 50 دولار لكل واحدة، كلها لأهالي نيويورك، لقد ناضلنا بقوة لنجعل لعبة الشعب متاحة للشعب وانتصرنا.. ليبدأ صيف كرة القدم".

وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الصفقة، صرح نجم المنتخب الأمريكي لكرة القدم تيموثي وياه: "أعتقد أن رئيس البلدية قام بعمل رائع لجعل هذه التذاكر متاحة لسكان نيويورك، ومهمتي هي جلب الفرح، ورسم الابتسامات على الوجوه، وسأفعل ذلك بالضبط".

وحصل ممداني - يشغل منصبه منذ يناير/كانون الثاني - على الصفقة بعد مفاوضات مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو بالإضافة إلى مكالمة عبر تطبيق "فيس تايم" مع أرسين فينغر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال.

وتشمل التذاكر الألف خمس مباريات في دور المجموعات بالإضافة إلى مباراتين إقصائيتين، لكنها غير متاحة للمباراة النهائية في 19 يوليو، ويبدأ التصويت للدخول في السحب للسكان المحليين في 25 مايو/أيار، وسيتم إخطار الفائزين في 3 يونيو.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب ميتلايف، حيث سيتم استخدام هذه التذاكر، سبع مباريات في كأس العالم هذا العام، حيث سيشاهد المشجعون منتخبات مثل البرازيل والمغرب وإنجلترا وألمانيا شخصيا.

