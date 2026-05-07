قدم.. رياضيون وفنانون أيرلنديون ينضمون لحملة مقاطعة مواجهة إسرائيل

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

ـ في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم

ـ رئيس رابطة اللاعبين المحترفين ينضم لحملة "أوقفوا المباراة" التي أطلقتها منظمة "الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين"..

انضم عدد من الرياضيين والفنانين في أيرلندا إلى حملة تدعو لمقاطعة مباراتي منتخب أيرلندا أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، المقررتين في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2026.

وأعلن روبرتو لوبيز، مدافع نادي شامروك روفرز، رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في أيرلندا، الأربعاء، تأييده لحملة "أوقفوا اللعبة" التي أطلقتها منظمة "الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين"، داعيا الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم إلى رفض خوض المواجهتين.

وقال لوبيز، في رسالة موجهة للاتحاد الأيرلندي ووقع عليها 37 شخصية رياضية وفنية: "علينا إيقاف اللعبة. كلاعبين ومشجعين. غريزتنا الطبيعية هي المنافسة، لكن هذه لحظة تتطلب النظر إلى الصورة الأكبر".

وأضاف: "لا يمكن تجاهل الكارثة الإنسانية في فلسطين، إذ يجب أن تكون الخسائر الفادحة في الأرواح هناك أولوية على أي اعتبار رياضي".

وتابع لوبيز: "أمام أيرلندا فرصة للريادة واتخاذ موقف مختلف. نحتاج إلى الشجاعة لنقول كفى، ولا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي. من فضلكم، أوقفوا اللعبة".

وضمت قائمة الموقعين شخصيات رياضية بارزة، من بينها: برايان كير المدير الفني السابق لمنتخب أيرلندا، ورودي كولينز المدير الفني السابق لمنتخب أيرلندا للسيدات، ولويز كوين اللاعبة السابقة في منتخب أيرلندا للسيدات.

كما شملت القائمة أسماء فنية وثقافية، بينها فرقة "فونتينز دي سي"، والممثل ستيفن ريا، والمغني كريستي مور، وفريق "نيكاب" الموسيقي.

وأوقعت قرعة دوري الأمم الأوروبية المنتخب الأيرلندي في المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني إلى جانب إسرائيل والنمسا وكوسوفو، حيث يلتقي المنتخبان في 27 سبتمبر على ملعب بإسرائيل، ثم في 4 أكتوبر على ملعب "أفيفا" في العاصمة الأيرلندية دبلن.

وأثار إعلان إقامة المباراة في دبلن ردود فعل غاضبة، مع توقع تنظيم احتجاجات يوم اللقاء، في وقت يتواصل فيه انضمام رياضيين إلى حملة المقاطعة.

يشار أن منظمة "الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين" أطلقت حملة "أوقفوا اللعبة" لدعوة الاتحاد الأيرلندي إلى عدم خوض المباراتين، معتبرة أن التحرك يهدف إلى منع استخدام كرة القدم كغطاء لممارسات الفصل العنصري والإبادة الجماعية.