قدم.. توتنهام يوقع عقدا جديدا طويل الأمد مع الإسباني بيدرو بورو العقد الجديد يمتد حتى صيف 2031 مع خيار التمديد لموسم إضافي، وفق تقارير إعلامية

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الأحد، أن الظهير الأيمن الإسباني بيدرو بورو، وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أن كان عقده السابق ينتهي في 2028.

وقال النادي اللندني، في بيان: "يسرنا أن نعلن أن بيدرو بورو (26 عاما) وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع النادي"، دون تفاصيل.

فيما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن العقد الجديد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2031 مع خيار التمديد لسنة أخرى.

وانضم بيدرو بورو، إلى صفوف توتنهام في يناير/ كانون الثاني 2023 قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي على سبيل الإعارة، ونجح منذ وصوله في تثبيت أقدامه ضمن التشكيلة الأساسية بفضل مستوياته المستقرة، ليتم تفعيل انتقاله بشكل دائم.

وشارك اللاعب الإسباني في 152 مباراة مع توتنهام، بما في ذلك 47 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، الذي سجل فيه هدفين وصنع ستة أهداف أخرى، وهو أكبر عدد من المباريات لأي لاعب في تشكيلة روبرتو دي زيربي.

كان بيدرو عنصرا أساسيا في التتويج بلقب الدوري الأوروبي 2024/ 2025، حيث شارك في 13 مباراة من أصل 15، وسجل هدفا حاسما في مباراة الإياب من نصف النهائي على ملعب بودو/غليمت، ثم شارك أساسيا في النهائي أمام مانشستر يونايتد في بلباو.

ودوليا، شارك بورو في 18 مباراة مع منتخب إسبانيا، ويتواجد حاليا في كأس العالم لكرة القدم 2026 مع "لا روخا"، الذي يبدأ حملته ضمن المجموعة الثامنة، الاثنين، ضد الرأس الأخضر في مدينة أتلانتا الأمريكية، قبل أن يواجه السعودية وأوروغواي تباعا.