بهدف إعادة هيكلة المنتخب الوطني الأول بعد إخفاقه في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا

قدم.. تعيين الأسطورة باولو مالديني مديرا فنيا للاتحاد الإيطالي بهدف إعادة هيكلة المنتخب الوطني الأول بعد إخفاقه في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، السبت، تعيين أسطورة الكرة الإيطالية باولو مالديني في منصب المدير الفني للاتحاد، سعيًا لإعادة هيكلة المنتخب الوطني الأول بعد فشله في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وقال الاتحاد، في بيان: "يسر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جيوفاني مالاغو، أن يعلن عن قبول باولو مالديني منصب المدير الفني للاتحاد، وسيتولى مالديني هذا الدور إلى جانب ليوناردو مستشارًا".

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، وقّع مالديني (58 عامًا) عقدًا لـ4 أعوام بشروط وُصفت بأنها مواتية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وسيتولى مهمته الجديدة في منصب غير مسبوق في الاتحاد، تشمل الإشراف على مسار المنتخب الوطني بأكمله.

وستكون المهمة الأولى لمالديني وليوناردو، وفق البيان، تحديد المدرب المناسب لقيادة المنتخب الإيطالي في المرحلة المقبلة. وقد جرى تداول أسماء يفضلها مالاغو منذ فترة، على رأسها أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني.

ويأتي هذا التعيين في أسوأ مراحل تاريخ الكرة الإيطالية والمنتخب الوطني الحديث، إذ غابت إيطاليا عن ثلاث بطولات كأس عالم متتالية، كما غابت أنديتها عن منصات التتويج في مسابقات الاتحاد الأوروبي.

وبعد اعتزاله اللعب مع نادي إيه سي ميلان عام 2009، عقب أكثر من 900 مباراة مع النادي، عاد مالديني إلى ميلان بصفة فنية، حيث شغل منصب المدير الفني للنادي قبل رحيله المثير للجدل، الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة عام 2023.

ويُنسب إليه الفضل في إعادة تشكيل الفريق الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022، وهو أول لقب دوري للنادي منذ أحد عشر عامًا.