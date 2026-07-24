الجلسة يوم الثامن من أكتوبر المقبل وستكون سرية قبل إعلان القرار النهائي

قدم.. تحديد موعد جلسة استئناف السنغال ضد تجريدها من كأس إفريقيا الجلسة يوم الثامن من أكتوبر المقبل وستكون سرية قبل إعلان القرار النهائي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حددت محكمة التحكيم الرياضي يوم الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا لجلسة الاستماع الخاصة باستئناف تقدمت به السنغال ضد تجريدها من لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025.

وقالت "كاس" في بيان الجمعة: "أكدت محكمة التحكيم الرياضي تحديد موعد لجلسة استماع في أعقاب الاستئناف الذي قدمه الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم بشأن نهائي كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025".

وتابع البيان: "ستعقد الجلسة في 8 أكتوبر 2026، في مقر محكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان، سويسرا".

وأضاف: "قدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم استئنافا مسجلا لدى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بتاريخ 25 مارس 2026، يسعى فيه إلى نقض قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الذي أعلن خسارة المنتخب السنغالي نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالانسحاب، ومنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0".

وواصل: "يطالب الاستئناف محكمة التحكيم الرياضي بإعلان الاتحاد السنغالي لكرة القدم فائزا بكأس الأمم الإفريقية 2025".

وأوضح: "لم يتفق الطرفان على تطبيق إجراءات معجلة؛ لذا، تجرى الإجراءات وفقا للجدول الزمني المعتاد المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الرياضي. وقد حدد موعد الجلسة بعد التشاور مع الطرفين، اللذين لم يطلبا أن تكون الجلسة علنية، وهذا يعني أنها ستعقد سرا".

وشددت محكمة التحكيم الرياضي أنه بعد جلسة الاستماع، ستبدأ هيئة التحكيم مداولاتها، في هذه المرحلة، لا تستطيع محكمة التحكيم الرياضي تحديد موعد إصدار القرار، لكنه لن يصدر في نفس يوم جلسة الاستماع.

وأشارت: "علمت محكمة التحكيم الرياضي بوجود معلومات مغلوطة متداولة حول هذه القضية، والتي نقلتها وسائل الإعلام لاحقًا. وتعتبر المعلومات المنشورة عبر قنوات محكمة التحكيم الرياضي الرسمية فقط هي المعتمدة، وسيتم نشر أي بيانات تتعلق بهذه القضية على موقع المحكمة الإلكتروني".

وأُعلن عن فوز المغرب المضيف بالبطولة بعد أن ألغى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) نتيجة المباراة النهائية التي أقيمت في يناير، والتي فازت بها السنغال بنتيجة 1-0.

وكان لاعبو السنغال غادروا أرض الملعب بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الوقت بدل الضائع، بينما كانت نتيجة المباراة سلبية.

بعد تأخير دام حوالي 17 دقيقة، عاد اللاعبون إلى أرض الملعب، وتم صد ركلة جزاء إبراهيم دياز قبل أن يسجل بابي غويي السنغالي هدف الفوز في الوقت الإضافي، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتبر أن السنغال انسحبت من المباراة ومنح المغرب الفوز بنتيجة 3-0.

وقدمت السنغال استئنافها إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس" في 25 مارس، ساعية إلى إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وإعادتها كفائزة بالبطولة.