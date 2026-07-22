وقع عقدا حتى 2027 مع خيار التمديد لعام 2029 في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر يونايتد..

قدم.. البرازيلي كاسيميرو زميلا لميسي في إنتر ميامي الأمريكي وقع عقدا حتى 2027 مع خيار التمديد لعام 2029 في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر يونايتد..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أتم نادي إنتر ميامي الأمريكي، الأربعاء، صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الدولي البرازيلي كاسيميرو حتى عام 2027، مع خيار التمديد حتى عام 2029، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وقال النادي، في بيان: "أعلن نادي إنتر ميامي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي الدولي كاسيميرو، إذ ينضم اللاعب، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، إلى الفريق في صفقة انتقال حر".

وأضاف: "يمتد عقده حتى نهاية موسم 2027 من الدوري الأمريكي لكرة القدم، مع خيار التمديد حتى يونيو/ حزيران 2029، وسيعزز صفوف الفريق فور استكمال إجراءات الحصول على تأشيرة (B1) اللازمة".

ويصل كاسيميرو (34 عاما) إلى الدوري الأمريكي ليلعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد مسيرة حافلة بدأها مع ساو باولو البرازيلي، قبل انتقاله إلى ريال مدريد عام 2013، حيث أصبح أحد أبرز لاعبي الارتكاز في العالم.

وخلال ثمانية مواسم مع النادي الإسباني، خاض 336 مباراة، سجل خلالها 31 هدفا، وقدم 29 تمريرة حاسمة، وأسهم في التتويج بـ18 لقبا، أبرزها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية.

وفي عام 2022، انتقل إلى مانشستر يونايتد، حيث خاض 160 مباراة، سجل خلالها 26 هدفا، وصنع 14 آخر، وأسهم في التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وعلى الصعيد الدولي، خاض كاسيميرو 91 مباراة بقميص منتخب البرازيل، وتوج بلقب كوبا أمريكا 2019، كما شارك في نسخ كأس العالم 2018 و2022 و2026، وخاض جميع مباريات منتخب بلاده في مونديال 2026، مسجلا هدفا في دور الـ32، وصانعا هدفا آخر في دور الـ16.