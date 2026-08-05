الألماني ماتياس يايسله مدربا جديدا لنيوكاسل الإنجليزي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، تعيين الألماني ماتياس يايسله مدربًا جديدًا للفريق الأول، عقب فسخ تعاقده مع الأهلي السعودي، خلفًا لإيدي هاو الذي استقال من منصبه الجمعة الماضية.

وقال النادي الإنجليزي، عبر موقعه الإلكتروني: "يسر نادي نيوكاسل يونايتد أن يعلن تعيين ماتياس يايسله مدربًا جديدًا للفريق".

وأضاف: "يُعد المدرب الألماني، البالغ من العمر 38 عامًا، أحد أبرز المدربين الشباب في أوروبا، ويصل إلى تاينسايد بعد نجاحات لافتة مع ريد بول سالزبورغ والأهلي".

ولعب يايسله في صفوف هوفنهايم بين عامي 2007 و2014، قبل أن يعتزل كرة القدم ويتجه إلى التدريب، حيث بدأ مشواره في أكاديمية ريد بول سالزبورغ، ثم تولى تدريب فريق ليفرينغ، قبل أن يُعيَّن مديرًا فنيًا لسالزبورغ في صيف 2021.

وقاد يايسله سالزبورغ إلى تحقيق ثنائية الدوري والكأس في موسمه الأول، ثم احتفظ بلقب الدوري في الموسم التالي، كما شارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، قبل انتقاله إلى الأهلي السعودي عام 2023.

وخلال ثلاثة مواسم مع الأهلي، توج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين، كما أحرز كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ العام الماضي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، وقع يايسله عقدًا يمتد لأربع سنوات مع نيوكاسل، الذي دفع 11 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع الأهلي السعودي.