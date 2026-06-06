بعد رفض منح تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني المشارك في كأس العالم..

قدم.. إيران تندد بـ"المعاملة التمييزية" لمنتخبها من جانب الولايات المتحدة بعد رفض منح تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني المشارك في كأس العالم..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

نددت إيران، السبت، بما وصفته بـ"المعاملة التمييزية المتعمدة" من جانب الولايات المتحدة، الدولة المشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، لعدم منحها تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني لحضور البطولة.



وقالت السفارة الإيرانية لدى تركيا في منشور عبر منصة "إكس": "لا يمكنكم تبرير السلوك الذي ينتهك لوائح الفيفا ويخالف التزامات الولايات المتحدة تجاه الدولة المضيفة بمجرد مدح أنفسكم".

والجمعة، أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أنه بناءً على توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تم تسليم جوازات سفر أفراد المنتخب الإيراني إلى السفارة الأمريكية في أنقرة لاستكمال إجراءات التأشيرة.

وتابعت السفارة الإيرانية: "لماذا لا تقولون إنه تم رفض منح تأشيرات دخول لجزء كبير من الطاقم الإداري والتنفيذي والمستشارين الفنيين وغيرهم ممن يشكلون جزءا لا يتجزأ من أي فريق كرة قدم وطني؟".

وأضافت السفارة: "لقد صعدتم الآن المعاملة التمييزية المتعمدة ضد المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى أعلى مستوياتها".

واستطردت: "من خلال توسيع نطاق عدائكم المتقلب ضد الأمة الإيرانية إلى مجال الرياضة، فإن حكومة الولايات المتحدة تحرم عمليا المنتخب الإيراني من حقه في اللعب في كأس العالم في ظل ظروف طبيعية ودون ضغوط وإجهاد لا داعي لهما".

وواصلت: "يمثل هذا أسوأ شكل ممكن من أشكال التدخل المتحيز سياسيا في الرياضة. يجب على الفيفا محاسبة الولايات المتحدة على انتهاكات قواعدها وعلى المعاملة التمييزية للمنتخب الإيراني لكرة القدم".

وكانت وكالة أنباء فارس أعلنت، الجمعة، أن بعض أعضاء الطاقم الفني والإداري للفريق الإيراني لم يحصلوا على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للمشرعين بأنه لن يسمح لوفد كرة القدم الإيراني بضم أفراد مرتبطين بالحرس الثوري.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثالثة والعشرون من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في 11 يونيو/ حزيران الجاري، وستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستكون هذه النسخة الأولى من المسابقة التي تشهد استقبال الدولة المضيفة لفريق دولة تخوض معها حربا، علما بأن المنتخب الإيراني نقل مقر إقامته إلى المكسيك رغم أنه سيخوض مبارياته بالمجموعة السابعة على الأراضي الأمريكية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ومنذ 8 أبريل/ نيسان الماضي تتواصل هدنة مؤقتة هشة بين طهران وواشنطن، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.