في ختام استعداداتها بمعسكرها التدريبي في تركيا قبل السفر إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم 2026

قدم.. إيران تخوض مباراتها الودية الأخيرة قبل المونديال خلف أبواب مغلقة في ختام استعداداتها بمعسكرها التدريبي في تركيا قبل السفر إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم 2026

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الأربعاء، أن منتخب البلاد سيخوض مباراته الودية الأخيرة قبل انطلاق مونديال 2026، خلف أبواب مغلقة في تركيا غدا الخميس، قبل أن يغادر إلى مقر إقامته في المكسيك يوم السبت.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "بالنظر إلى أهمية المباراة الودية للمنتخب الإيراني لكرة القدم ضد مالي، وتماشيا مع الأهداف التكتيكية لمدرب المنتخب، ستقام مباراة الغد ضد مالي خلف أبواب مغلقة وبدون حضور وسائل الإعلام".

على الرغم من كونها واحدة من أوائل الفرق التي تأهلت، إلا أن مشاركة إيران في كأس العالم كانت موضع شك منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على البلاد في 28 فبراير/ شباط الماضي.

لعب المنتخب الإيراني ثلاث مباريات ودية في معسكرين تدريبيين في أنطاليا منذ بداية الحرب - خسر أمام نيجيريا وفاز على كوستاريكا وغامبيا - وسيواجه مالي يوم الخميس في مقر إقامته على الساحل التركي.

ويلعب المنتخب الإيراني أول مباراتين له في دور المجموعات ضد نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس يومي 16 و21 يونيو/حزيران، فيما ستقام مباراتهم الثالثة والأخيرة في المجموعة السابعة ضد مصر في سياتل يوم 27 من الشهر ذاته.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء/ إن واشنطن "ليس لديها مشكلة" في دخول الفريق الإيراني إلى البلاد، لكنها لن تسمح للمسؤولين أو الموظفين المرتبطين بالحرس الثوري الإسلامي بمرافقتهم.

وقال روبيو خلال جلسة استماع للجنة مجلس النواب: "ما لن نسمح به هو أن يضموا في وفدهم مجموعة من الأشخاص الذين نعرف أنهم لا علاقة لهم بالرياضة ولهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو أشياء من هذا القبيل، لذلك سنراقب ذلك عن كثب".

وتصنف الولايات المتحدة، اللتي تستضيف كأس العالم مع كندا والمكسيك، الحرس الثوري الإيراني على أنه "كيان إرهابي".

