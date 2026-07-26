لم توضح السلطات ما إذا كان الحادث عرضيا أم ناجما عن هجوم متعمد..

قتيل وجرحى إثر اقتحام مركبة مسيرة للمثليين في برلين لم توضح السلطات ما إذا كان الحادث عرضيا أم ناجما عن هجوم متعمد..

برلين/ الأناضول

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، إثر اقتحام مركبة مسيرة كان ينظمها مثليون في العاصمة الألمانية برلين.

وأعلنت شرطة برلين، فجر الأحد، أن حافلة صغيرة بيضاء اقتحمت المسيرة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، بينهم مصاب واحد على الأقل في حالة خطيرة.

وأوضحت الشرطة في بيان أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا على منطقة تيرغارتن، حيث وقع الحادث، داعية المواطنين إلى عدم الاقتراب من الموقع والابتعاد عن المنطقة.

وأضاف البيان أن الفرق الطبية قدمت العلاج للمصابين في موقع الحادث، فيما تواصل السلطات عمليات بحث واسعة النطاق للقبض على المشتبه به أو المشتبه بهم.

ولم تصدر السلطات بعد أي توضيح بشأن ما إذا كان الحادث ناجما عن هجوم متعمد أم عن حادث عرضي.

