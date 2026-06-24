قتيلان بغارة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان رغم وقف النار بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وفق وكالة الأنباء الرسمية

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

قتل شخصان، الأربعاء، في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يشمل لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة استهدفت سيارة رباعية الدفع على طريق تلة الدبشة باتجاه دوحة كفررمان بقضاء النبطية، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أطلق الجيش الإسرائيلي، النار على سيارتين في بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، رغم سريان وقف إطلاق النار.

كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، وفق الوكالة.

وتشهد أجواء مدينتي صيدا وصور جنوبا، والضاحية الجنوبية لبيروت تحليقاً مكثفاً للطيران المسير الإسرائيلي، وفق الوكالة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتتضمن بندا ينص على وقف إطلاق النار في لبنان واحترام وحدة وسلامة أراضيه.

يتبع///