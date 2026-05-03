قبل اطلاعه عليه.. ترامب يستبعد أن يكون المقترح الإيراني الجديد "مقبولا" طهران قدمت إلى واشنطن، عبر إسلام آباد، مقترحا يتضمن خريطة طريق لإنهاء الحرب، بحسب إعلام إيراني

نيويورك/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيراجع قريبا المقترح الذي قدمته إيران لواشنطن عبر باكستان، مستبعدا في الوقت نفسه أن يكون المقترح "مقبولا".

وفي تدوينة له، الأحد، عبر منصته "تروث سوشيال" أفاد ترامب أن إيران "لم تدفع بعد ثمنا كبيرا بما يكفي عما فعلته بالبشرية والعالم خلال السنوات الـ47 الماضية"، وفق تعبيره.

وأضاف: "في ضوء ذلك، لا أعتقد أن هذا المقترح يمكن أن يكون مقبولا".

والسبت، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن طهران قدمت إلى واشنطن، عبر إسلام آباد، مقترحا من 14 بندا ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود، يتضمن خريطة طريق لإنهاء الحرب.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.