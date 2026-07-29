قبرص.. محادثات ثلاثية تجمع غوتيريش وزعيمي شطري الجزيرة

لفكوشا/ الأناضول

انطلقت في قبرص، الأربعاء، محادثات ثلاثية تجمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع زعيمي شطري الجزيرة.

ويُعقد الاجتماع في مقر الأمم المتحدة بالمنطقة العازلة في العاصمة لفكوشا، ويشارك فيه إلى جانب غوتيريش، كل من رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان، وزعيم الإدارة الرومية في جنوب قبرص نيكوس خريستودوليدس.

ومن المقرر أن يبحث المشاركون إجراءات بناء الثقة بين شطري الجزيرة، إلى جانب الإطار العام لاجتماعات "5+1" المزمع عقدها بشأن القضية القبرصية، بمشاركة الدول الضامنة (تركيا وبريطانيا واليونان).

ومن المنتظر أن يعقد غوتيريش مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي.

وتشهد قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت في سويسرا برعاية الأمم المتحدة في يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

