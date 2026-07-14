رئيس ديوان رئاسة الجمهورية قال إن بلاده تنتظر من رافاييل فيتو العمل على تطوير العلاقات والحوار بينها وبين الاتحاد الأوروبي..

قبرص التركية: نتطلع لنهج عادل من ممثل الاتحاد الأوروبي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية قال إن بلاده تنتظر من رافاييل فيتو العمل على تطوير العلاقات والحوار بينها وبين الاتحاد الأوروبي..

لفكوشا/ الأناضول

قال مسؤول في رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية إن بلاده تتطلع من نائب رئيس المفوضية الأوروبية رافاييل فيتو الذي عيِّن مؤخرا ممثلا خاصا للاتحاد الأوروبي لشؤون قبرص أن ينتهج "نهجا عادلا" مع القبارصة الأتراك.

وأضاف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، محمد دانا في بيان، الاثنين، أن وجود إدارة قبرص الرومية في الاتحاد الأوروبي وتمتعها بسلطة النقض (الفيتو)، يجعل من الصعب توقع حياد الاتحاد في المفاوضات.

وأشار إلى أن القرارات الأحادية والتصريحات المنحازة التي صدرت عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية تمثل أبرز دليل على ذلك، دون ذكر تفاصيل.

وأكد أن بلاده تنتظر من الممثل الخاص العمل على تطوير العلاقات والحوار بين الاتحاد الأوروبي والجانب القبرصي التركي على "أسس سليمة وعادلة".

وشدد على أن الشعب القبرصي التركي لا يزال متمسكا بإرادته القوية للتوصل إلى حل، مجددا دعم بلاده الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى حل القضية القبرصية.

وتشهد جزيرة قبرص انقساما منذ عام 1974 بين شطر تركي في الشمال وآخر رومي في الجنوب، فيما رفض القبارصة الروم عام 2004 خطة قدمتها الأمم المتحدة لإعادة توحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص، التي جرت برعاية الأمم المتحدة في منتجع كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/ تموز 2017، لم تُعقد أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية للتوصل إلى تسوية للنزاع القائم في الجزيرة.