شارك في المراسم رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان، وجودت يلماز نائب الرئيس التركي..

قبرص التركية تحيي الذكرى الـ52 لـ"عملية السلام" شارك في المراسم رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان، وجودت يلماز نائب الرئيس التركي..

لفكوشا/ الأناضول

شهدت جمهورية شمال قبرص التركية، الاثنين، احتفالات بمناسبة الذكرى الـ52 لـ"عملية السلام" العسكرية، و"عيد السلام والحرية الموافق" لـ 20 يوليو/ تموز من كل عام.

وشارك في المراسم التي أقيمت عند نصب أتاتورك التذكاري بالعاصمة لفكوشا، رئيس قبرص التركية طوفان أرهورمان، وجودت يلماز نائب الرئيس التركي.

كما حضرها رئيس مجلس جمهورية شمال قبرص التركية ضياء أوزتوركلار، ورئيس الوزراء أونال أوستيل، ووزراء من البلدين، إلى جانب حشد من المواطنين.

واستهلت المراسم بالوقوف دقيقة صمت وعزف النشيد الوطني، ثم وضع أكاليل من الزهور على نصب أتاتورك التذكاري.

واختتمت بتوقيع أرهورمان ويلماز على الدفتر الخاص بالنصب التذكاري.

وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية بـ"عيد السلام والحرية" الموافق 20 يوليو/ تموز من كل عام، ذكرى انطلاق "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة بالعام 1974.

وفي ذلك التاريخ أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة إثر انقلاب عسكري ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وحظي الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان آنذاك، فيما استهدفت مجموعات مسلحة رومية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/ آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.

وفي 13 فبراير/ شباط 1975 تم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتخاب الراحل رؤوف دنكطاش رئيسا للبلاد التي باتت تعرف لاحقا باسم جمهورية شمال قبرص التركية.