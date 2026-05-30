قبارصة روميون يعارضون تركيب هوائي اتصالات عسكرية بالقاعدة البريطانية أهالي منطقة كوريو يعارضون بشدة تركيب 32 هوائيا جديدا للاتصالات العسكرية في منطقة قاعدة "أكروتيري" السيادية البريطانية، بسبب مخاوف "انبعاث إشعاعات خطيرة منها"

لفكوشا / الأناضول

أفادت تقارير إعلامية بأن السكان المحليين في إدارة جنوب قبرص الرومية يعارضون خطة لتركيب 32 هوائيا جديدا للاتصالات العسكرية في منطقة قاعدة "أكروتيري" السيادية البريطانية، وذلك بسبب مخاوف "انبعاث إشعاعات خطيرة منها".

ووفقا للخبر الذي نشرته صحيفة "سايبرس ميل"، الصادرة باللغة الإنجليزية في جنوب قبرص، الجمعة، أعلنت بريطانيا نيتها تركيب 32 هوائيا جديدا للاتصالات العسكرية في منطقة قاعدة "أكروتيري".

ونقلت الصحيفة عن بانتليس جورجيو، رئيس بلدية منطقة "كوريو" الرومية الواقعة في المنطقة، قوله: "أعتقد أن تركيب هذه الهوائيات في المنطقة يزيد خطر الإصابة بمرض السرطان".

وأشار الخبر إلى أن أهالي المنطقة يعارضون بشدة تركيب هذه الهوائيات بذريعة الأضرار الإشعاعية الناجمة عنها.

من جانبها، ذكرت صحيفة "فيلاليفثيروس" أن بلدية كوريو، وتحت ضغط من احتجاجات وردود فعل السكان، قررت اللجوء إلى الحصول على استشارات وآراء قانونية من خبراء في هذا الشأن.

وأوضح الخبر أن قاعدة "أكروتيري" السيادية البريطانية تضم بالفعل عددا كبيرا من الهوائيات، وأن سكان منطقة كوريو يعارضون الـ 32 هوائيا عسكريا جديدا المزمع تركيبها بسبب مخاوف الإشعاع، مهددين بنقل القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا تطلب الأمر.

في السياق، أشارت تقارير أخرى في الصحافة القبرصية الرومية إلى أن بريطانيا اتخذت قرار تركيب هذه الهوائيات العسكرية الجديدة عقب استهداف قاعدة "أكروتيري" بطائرة مسيرة "إيلاك" في 1 مارس/ آذار الماضي، وذلك خلال الهجمات المتبادلة والضربات الانتقامية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

** القواعد السيادية البريطانية في جنوب قبرص

بموجب اتفاقية استقلال قبرص الموقعة عام 1960، والتي قبلت بها بريطانيا، تمتلك لندن قاعدتين سياديتين تُعاملان كأراضٍ بريطانية هما "أكروتيري" و"ديكليا"، بالإضافة إلى محطة رادار في جبال ترودوس وبعض مناطق المراقبة العسكرية الأخرى.

يُذكر أيضا أن بريطانيا تمتلك الحق في إنشاء نحو 40 منشأة عسكرية ونقطة مراقبة في الجزيرة خارج هذه القواعد ومحطة الرادار، إلا أن المعروف أن نحو 15 منها فقط هي النشطة حاليا.

وتقع جميع القواعد والنقاط العسكرية البريطانية داخل أراضي إدارة جنوب قبرص الرومية.

