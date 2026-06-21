قاليباف يلتقي وزير الخارجية القطري في سويسرا قبيل مفاوضات مرتقبة بين إيران والولايات المتحدة..

طهران/ الأناضول

التقى رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، رئيسَ الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في سويسرا، قبيل محادثات فنية مرتقبة مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، السبت، أن قاليباف وآل ثاني عقدا اجتماعاً في بلدة بورغنشتوك التابعة لكانتون نيدفالدن السويسري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء القضايا المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية والوفد المفاوض، إسماعيل بقائي، قد أعلن أن الوفد الإيراني سيجتمع أولاً مع الوسطاء من باكستان وقطر، على أن يُعقد بعد ظهر اليوم اجتماع رباعي يضم إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر.

والسبت، أعلنت باكستان، أن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق في منتجع بورغنشتوك السويسري، الأحد، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.