ردا على تهديد الرئيس الأمريكي بالسيطرة قريبا على جزيرة خارك في الخليج وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية لإيران

قاليباف يحذر ترامب من عواقب الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات المتسرعة ردا على تهديد الرئيس الأمريكي بالسيطرة قريبا على جزيرة خارك في الخليج وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية لإيران

إسطنبول/ الأناضول

حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن "الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات المتسرعة ستكون لها عواقب وخيمة على الولايات المتحدة".

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، ردا على تهديد ترامب بالسيطرة قريبا على جزيرة خارك في الخليج العربي وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية لإيران.

واعتبر قاليباف، أن الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات المتسرعة ستقلب جميع التوازنات في المنطقة رأسا على عقب، وستجعل الأمور أسوأ بالنسبة للولايات المتحدة، كما ستؤدي إلى نسف البنية التحتية للطاقة والأسواق، وتخلق مستنقعا لا نهاية له ولن تتمكن الإدارة الأمريكية من الخروج منه لسنوات طويلة.

وأضاف: "سترون أمامكم إيران مختلفة تماما".

وفي تدوينة نشرها على منصته "تروث سوشال" الخميس، قال ترامب، إن الجيش الأمريكي سيوجه "ضربة شديدة للغاية لإيران هذه الليلة".

وادعى أن إيران فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية وراداراتها ودفاعاتها الجوية وجميع أشكال دفاعاتها، ومعظم قدراتها الهجومية.

وأضاف ترامب: "في مستقبل غير بعيد جدًا، سنسيطر على جزيرة خارك وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، وسنفرض سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز تمامًا كما حدث في فنزويلا".

ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بدء تنفيذ ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران بتوجيه من ترامب.

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد بصواريخ وطائرات مسيرة على أهداف بـ"قواعد عسكرية" في كل من الكويت والبحرين والأردن.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

