في كلمة خلال اجتماع اتحاد برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو..

قاليباف: وقف إطلاق النار بلبنان لا يقل أهمية عن إنهاء الحرب على إيران في كلمة خلال اجتماع اتحاد برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو..

طهران/ الأناضول

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار في لبنان لا يقل أهمية عن إنهاء الحرب على إيران.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال اجتماع اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأكد قاليباف أن طهران لا تتخلى عن شركائها الاستراتيجيين في الأوقات الصعبة، وأن مستقبل المنطقة يكمن في التعاون بين دولها.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، رغم توقيع الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو/حزيران الجاري مذكرة تفاهم تنص ضمن بنودها على وقف القتال في البلد العربي وضمان سيادته.



وشدد قاليباف على أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مبيناً أن الدبلوماسية لا يمكن أن تكون فاعلة إلا على أساس الاحترام المتبادل والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول.

وأشار إلى أن بلاده، رغم الخسائر والمعاناة التي تكبدتها خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها، اختارت "تغليب منطق الحوار على القوة، والمقاومة على الاستسلام".

وأضاف أن أمن المنطقة يجب أن تتولاه دول المنطقة نفسها، داعياً إلى توظيف القدرات الاقتصادية للعالم الإسلامي في خدمة التنمية والازدهار في الدول الإسلامية.

وأكد استعداد إيران لتطوير علاقاتها مع الدول الإسلامية على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة، مشيرا إلى دعم بلاده إنشاء آليات مشتركة مع دول المنطقة في المجالين الاقتصادي والأمني.

ودعا قاليباف إلى انسحاب القوات العسكرية الأجنبية من المنطقة، معتبرا أن وجودها، ولا سيما في غرب آسيا، لا يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بل يؤدي إلى زيادة حالة عدم الاستقرار.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير حربا على إيران، وردت الأخيرة بهجمات على دول بالمنطقة أوقعت قتلى في الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

وفي 14 يونيو أعلنت إيران والولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

والثلاثاء، نفذ الجيش الإسرائيلي، 10 هجمات جنوبي لبنان رغم وقف إطلاق النار، أسفر أحدها عن مقتل شخصين وإصابة ثالث في بلدة النبطية الفوقا بقضاء النبطية.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و192 قتيلا و12 ألفا و171 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات لبنانية رسمية.