قاليباف وبري يبحثان مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة

طهران/ الأناضول

بحث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مع نظيره اللبناني نبيه بري، مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب التطورات الأخيرة في لبنان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بحسب ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، الأحد.

وأشار قاليباف الذي يرأس وفد بلاده في المفاوضات مع واشنطن إلى أن إنهاء الحرب في لبنان وضمان السيادة الوطنية يشكلان جزءا مهما من المادة الأولى في مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة.

وذكر أنهم يهدفون إلى إنهاء الحرب في لبنان وتمكين السكان الذين اضطروا إلى النزوح من العودة إلى منازلهم.

وأكد أنهم يتابعون بجدية مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان.

من جانبه، قال بري إن المسار التفاوضي الذي يجري في سويسرا يصب في مصلحة لبنان، لكنه اتهم إسرائيل بمحاولة المساس بوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها الوطنية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 4 آلاف و246 شخصاً وإصابة 12 ألفا و190 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

وفي 18 يونيو/حزيران الجاري، وقعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم، وشرعتا لاحقا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وتضمنت المذكرة بنودا تشمل وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام إمدادات الطاقة العالمية، بعد أن أدى إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.