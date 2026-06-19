رئيس البرلمان الإيراني قال إن طهران متمسكة بحماية الخطوط الحمراء وشروطها التي حددتها..

قاليباف: نعتمد على قوتنا لا على بنود الاتفاق مع واشنطن رئيس البرلمان الإيراني قال إن طهران متمسكة بحماية الخطوط الحمراء وشروطها التي حددتها..

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تعتمد على قوتها لا على بنود الاتفاق مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الجمعة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأكد قاليباف الذي يرأس فريق التفاوض الإيراني أن بلاده متمسكة بحماية الخطوط الحمراء وشروطها التي حددتها، وبضمان حقوق الشعب الإيراني في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه مع واشنطن.

ومساء الأربعاء، وقَّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني إلكترونيا، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني رسميا دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران منذ أبريل/ نيسان الماضي.