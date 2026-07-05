قاليباف: لسنا في حالة سلام مع الولايات المتحدة خلال لقاء رئيس البرلمان الإيراني مع رئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش..

طهران/ الأناضول

نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وجود سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: "لن نعترف بإسرائيل رسميا".

جاء ذلك في لقاء جمع قاليباف برئيس المجلس القيادي لحركة حماس، محمد درويش، في العاصمة طهران، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأضاف قاليباف أن بلاده ستقدم للمسلمين و"جبهة المقاومة" دعما "بالصواريخ عند الحاجة، وسياسيا عند الحاجة"، مضيفًا: "لسنا في سلام مع الولايات المتحدة ولن نعترف رسمياً بإسرائيل".

وشدد على ضرورة أن تكون الدبلوماسية قادرة على حماية المكاسب العسكرية وجعلها دائمة.

بدوره، قال درويش إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تمثل انتصارا "لجبهة المقاومة".

وأضاف: "كل بند من بنود المذكرة انتصار لإيران وهزيمة للولايات المتحدة".​​​​​​​

