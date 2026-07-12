رئيس البرلمان الإيراني قاليباف وجه تحذيرا إلى الولايات المتحدة قائلا: "إما أن تلتزموا بوعودكم، أو تدفعوا الثمن".

قاليباف: عصر الاتفاقات الأحادية الجانب قد انتهى رئيس البرلمان الإيراني قاليباف وجه تحذيرا إلى الولايات المتحدة قائلا: "إما أن تلتزموا بوعودكم، أو تدفعوا الثمن".

طهران / الأناضول



قال رئيس البرلمان ورئيس وفد التفاوض الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن "عصر الاتفاقات الأحادية الجانب قد انتهى"، وذلك في أعقاب الهجمات الأمريكية على طهران.

ونشر قاليباف، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد، صورة تتضمن نص المادة الخامسة من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وأرفقها بتعليق قال فيه: "لقد انتهى عصر الاتفاقات الأحادية الجانب".

كما وجّه قاليباف تحذيرا إلى الولايات المتحدة قائلا: "إما أن تلتزموا بوعودكم، أو تدفعوا الثمن".

وليلة الأحد، شنت طهران وواشنطن ضربات عسكرية متبادلة، أعلن على إثرها الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حتى إشعار آخر، بسبب ما وصفها بحالة "عدم الاستقرار الأمني الناجمة عن التدخل الأجنبي".



وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، واستمرار المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.

