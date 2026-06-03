قاليباف: انتهى عصر التهديدات الفارغة وأي اعتداء سيُقابل برد حازم

أنقرة/ الأناضول

صرّح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأربعاء، أن "عصر التهديدات الفارغة ضد إيران قد انتهى، وأن أي اعتداء سيُقابل برد حازم ومناسب يجعل المعتدي يندم".

جاء ذلك في رسالة نشرها بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة قائد الثورة الإيرانية روح الله الخميني، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

وأشار قاليباف، إلى أن الخميني علّم الشعب الإيراني عدم التراجع أمام الضغط والاستبداد، مؤكدا أنهم يسيرون على النهج نفسه.

وأضاف قاليباف، الذي يرأس أيضا وفد إيران في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، "في الصراع مع الولايات المتحدة والنظام الصهيوني (إسرائيل)، تبيّن أن عصر التهديدات الفارغة ضد إيران قد انتهى، وأن أي اعتداء سيُقابل برد حازم ومناسب يجعل المعتدي يندم".



وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/نيسان بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من ذات الشهر، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، ما لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.