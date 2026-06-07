رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: - واشنطن وتل أبيب "لا تؤمنان بوقف إطلاق النار ولا بالحوار"

قاليباف: الضوء الأخضر الأمريكي لإسرائيل يجعل قواعدها هدفا مشروعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: - واشنطن وتل أبيب "لا تؤمنان بوقف إطلاق النار ولا بالحوار"

طهران/ الأناضول



قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن "الضوء الأخضر الذي تمنحه الولايات المتحدة لإسرائيل يجعل القواعد الأمريكية في المنطقة أهدافا مشروعة".

جاء ذلك في تدوينة له على منصة شركة "إكس" الأمريكية الأحد.

وأكد قاليباف أن واشنطن وتل أبيب "لا تؤمنان بوقف إطلاق النار ولا بالحوار"، وأنهما "أظهرتا بأنهما لا تفهمان إلا لغة القوة من خلال استمرار الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات المتعلقة بلبنان".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة دائما لخوض المواجهة".

وتابع: "الحصار البحري المفروض على الشعب الإيراني، والضوء الأخضر الذي تمنحه الولايات المتحدة اليوم للكيان الصهيوني، يجعلان قواعد الولايات المتحدة والكيان في المنطقة وأصولهما أهدافا مشروعة".

وفي وقت سابق الأحد، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على جنوب لبنان ومنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت رغم سريان وقف إطلاق النار، ما أسفر – بحسب المعطيات الأولية – عن مقتل 8 أشخاص.

ويأتي تصاعد العدوان الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل، الذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.

وفي ختام 4 جولات تفاوض في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، إعلان نوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

وعلى خلفية حرب إيران تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و613 قتيلا وأكثر من 11 ألفا جريح حتى السبت، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.

