قاليباف: إيران لا تثق بالضمانات الشفوية الأمريكية في تدوينة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي شدد على أن طهران لن تتخذ أي خطوة ما لم يلتزم الطرف المقابل بتعهداته

أنقرة / الأناضول

أعرب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، عن عدم ثقة طهران بالضمانات الشفوية للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها قاليباف، الجمعة، على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأكد قاليباف، الذي يرأس أيضا وفد التفاوض مع الولايات المتحدة، أن إيران لن تتخذ أي خطوة ما لم يلتزم الطرف المقابل بتعهداته.

وأشار إلى المبادئ الأساسية التي تتبعها إيران في مسار المفاوضات، قائلاً: "نحن لا ننتزع التنازلات عبر المفاوضات، بل بالصواريخ".

وأضاف أن إيران لا تثق بالضمانات الشفوية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال المفاوضات الحالية.

كما اعتبر رئيس البرلمان الإيراني أن "الطرف المنتصر في أي اتفاق هو من يكون أكثر استعدادا للحرب في اليوم التالي له".



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الفائت.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار المنصرم إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ومؤخرا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.