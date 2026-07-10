رئيس البرلمان الإيراني شدد على أن إنهاء الحرب يمثل أولوية لجميع الدول لكنها لن تنتهي أبدا باستسلام إيران

قاليباف: إيران سترد إذا أخلت واشنطن بالاتفاق رئيس البرلمان الإيراني شدد على أن إنهاء الحرب يمثل أولوية لجميع الدول لكنها لن تنتهي أبدا باستسلام إيران

أنقرة/ الأناضول

حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الجمعة، من أن إيران سترد إذا أخلت الولايات المتحدة بالاتفاق المبرم مع طهران.



وأكد أن إيران لن تتخلى عن الدفاع عن نفسها ولن تستسلم لأي ضغوط.

جاء ذلك في تصريح أدلى به قاليباف خلال استقباله رئيس مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي (البرلمان) أحمد مزاني، في العاصمة طهران، بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال قاليباف، إن التفاوض مع الولايات المتحدة يجب أن يجري من موقع الاستعداد للحرب.



وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلف شمال الأطلسي (ناتو) اعتقدوا خلال الحرب الأخيرة أنهم قادرون على إجبار إيران على الاستسلام خلال أيام، إلا أن مجريات الأحداث أثبتت عكس ذلك.



وشدد قاليباف، على أن الحرب لن تنتهي باستسلام إيران، وأن العالم أدرك هذه الحقيقة، قائلا إن إيران لا تثق بالولايات المتحدة.



ولفت إلى أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس، بهذا الموقف خلال المفاوضات.

وأكد أن إيران لن تتخلى عن الدفاع عن أراضيها، وستقف بحزم في مواجهة الولايات المتحدة إذا أخلت بالتزاماتها.

وشدد قاليباف، على أن إنهاء الحرب يمثل أولوية لجميع الدول.



واستدرك: "لكن يجب أن يعلم الجميع أن هذه الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران".

من جانبه، رحب رئيس مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي أحمد مزاني، بالجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وأعرب مزاني، عن اعتقاده بأن مساعي قاليباف، يمكن أن تسهم في تحقيق السلام.

كما أكد الجانبان ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين إيران وإندونيسيا في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الاقتصادي.

ومؤخرا شنت الولايات المتحدة، هجمات عسكرية على إيران، ردا على استهدافها سفنا في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تنفيذ ضربات استهدفت نحو 90 موقعًا عسكريًا إيرانيا، بينها أنظمة دفاع جوي، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وقدرات بحرية وبنية لوجستية على الساحل الإيراني.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، محذرًا من توسيع نطاق هجماته إذا استمرت الضربات الأمريكية.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وعقب توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تتواصل المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.