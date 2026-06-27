قائد سنتكوم سيطلع على انسحاب إسرائيل من منطقتين جنوبي لبنان

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء السبت، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" براد كوبر، "سيتوجه إلى شمال إسرائيل، لمتابعة بدء الانسحاب" من منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان وفق اتفاق الإطار.

وقالت الهيئة، إن كوبر، الموجود حاليًا في إسرائيل، "سيطلع ميدانيًا على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتنفيذ الاتفاق بالتنسيق مع الجيش اللبناني".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي "يعتزم بدء الانسحاب اعتبارًا من صباح الأحد، من منطقتين تجريبيتين في منطقة النبطية جنوبي لبنان".

وأكملت: "على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني عبر قناة اتصال مباشرة أُنشئت برعاية أمريكية، لضمان انتشار الجيش اللبناني فور إخلاء القوات الإسرائيلية للمناطق، خشية وصول عناصر من حزب الله إليها".

ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن "الجيش يحتفظ بحق مهاجمة أي عناصر تشكل تهديدًا لقواته حتى بعد توقيع الاتفاق".

وأضاف المسؤول: "كما يواصل الجيش تقليص قواته في جنوب لبنان، مع إبقاء قوات في حالة جاهزية، تمهيدًا لعمليات انسحاب إضافية وفق نتائج المرحلة التجريبية".

والجمعة، بدأ كوبر، زيارة إلى إسرائيل، وفق إعلام عبري، لم يذكر مدة الزيارة.

يتبع///

