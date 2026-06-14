أجرى خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع مسؤولين باكستانيين، بينهم وزير الدفاع خواجة محمد آصف

قائد القوات البرية التركية يجري زيارة رسمية إلى باكستان أجرى خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع مسؤولين باكستانيين، بينهم وزير الدفاع خواجة محمد آصف

أنقرة/ الأناضول

أجرى قائد القوات البرية التركية متين توكيل، الأحد، زيارة رسمية إلى باكستان تلبية لدعوة قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن توكيل، عقد خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع مسؤولين باكستانيين، بينهم وزير الدفاع خواجة محمد آصف، وقائد القوات الجوية ظاهر أحمد بابر سيدهو، وقائد القوات البحرية نويد أشرف.

كما التقى توكيل، بسفير تركيا لدى إسلام آباد عرفان نذير أوغلو، ورئيسة بعثة ممثلية جمهورية شمال قبرص التركية في إسلام آباد بوكيت طوب.

وشملت الزيارة أيضاً جولة تفقدية أجراها توكيل في الجامعة الوطنية للدفاع بباكستان.