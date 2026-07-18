خلال لقاء قائد القوات البحرية المصرية الفريق محمود عادل فوزي، مع رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال نفيد أشرف، وفق المتحدث العسكري المصري..

قائدا بحريتي مصر وباكستان يبحثان نقل الخبرات والتدريب خلال لقاء قائد القوات البحرية المصرية الفريق محمود عادل فوزي، مع رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال نفيد أشرف، وفق المتحدث العسكري المصري..

إسطنبول/ الأناضول



بحث قائدا القوات البحرية في مصر وباكستان، السبت، سبل تعزيز التعاون في مجالي التدريب ونقل الخبرات بين القوتين البحريتين.

جاء ذلك خلال لقاء قائد القوات البحرية المصرية الفريق محمود عادل فوزي، ورئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال نفيد أشرف، بمدينة الإسكندرية شمالي مصر.

وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان، إن الجانبين عقدا جلسة مباحثات تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن المباحثات جاءت في إطار علاقات التعاون العسكري بين البلدين، وسبل نقل وتبادل الخبرات بين قواتهما البحرية.

وأكد فوزي أهمية تنسيق الجهود لتعزيز قدرات القوات البحرية المصرية والباكستانية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، وفق البيان.

من جانبه، أكد أشرف عمق علاقات الشراكة والتعاون بين القوتين البحريتين المصرية والباكستانية.

وأجرى المسؤولان جولة تفقدية في شركة ترسانة الإسكندرية، اطلعا خلالها على إمكاناتها وخبراتها في مجال إنتاج الوحدات البحرية.

كما زارا عددا من القطع المنضمة حديثا إلى القوات البحرية المصرية، واطلعا على قدراتها القتالية ومنظومات تسليحها.

وشملت الجولة زيارة الكلية البحرية، حيث تعرف المسؤول الباكستاني على منظومة إعداد الطلبة وتأهيلهم وفقا لأحدث النظم التعليمية، بحسب البيان.

ويأتي اللقاء في ظل توترات أمنية تشهدها منطقة الشرق الأوسط، على خلفية المواجهة العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، وما رافقها من هجمات متبادلة طالت عددا من دول المنطقة.