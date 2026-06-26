رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" قالت إن طائرتين تقلان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة، ستغادران مطار أتاتورك بإسطنبول متجهتين إلى فنزويلا..

في استجابة عاجلة.. تركيا توفد فرق إغاثة إلى فنزويلا إثر الزلزال رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" قالت إن طائرتين تقلان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة، ستغادران مطار أتاتورك بإسطنبول متجهتين إلى فنزويلا..

أنقرة/ الأناضول

تغادر الجمعة، طائرتان تقلان فرق بحث وإنقاذ وإغاثة تركية، مطار أتاتورك بإسطنبول متجهتين إلى فنزويلا، للمساعدة إثر كارثة الزلزال المزدوج.



وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بأنها بدأت استعداداتها عقب ورود معلومات عن وقوع زلزال مزدوج في فنزويلا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الخارجية والدفاع والصحة، والمديرية العامة للشؤون الأمنية التابعة لرئاسة الجمهورية.

وأضافت أنه في ضوء المشاورات التي أُجريت مع رئاسة الأركان العامة، تقرر إرسال فريق تابع لـ"آفاد" يضم 38 فردا للبحث والإنقاذ والإغاثة، إلى جانب طاقم من وزارة الصحة يضم 5 أفراد من فريق الإنقاذ الطبي الوطني، وفريق من الهلال الأحمر التركي يضم فردين للمساعدات الإنسانية، وكلبي بحث وإنقاذ، و3 مركبات مجهزة للبحث والإنقاذ، وذلك على متن طائرة نقل عسكرية من طراز "إيه-400 إم".

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع قررت إرسال فريق مكون من 22 فردا من لواء المساعدات الإنسانية مع تجهيزاته، على متن طائرة عسكرية أخرى من طراز "إيه-400 إم".

ولفتت إلى أن الطائرتين ستقلعان الجمعة في الساعة 11:15 (+3 تغ) من مطار أتاتورك بإسطنبول.

وأشار البيان إلى أن التطورات تتم متابعتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة التركية في فنزويلا.

والجمعة، أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى 235 قتيلا، فيما تجاوز عدد المصابين 4300 شخص.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.