في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان للخارجية الإيرانية..

فيصل بن فرحان يبحث مع عراقجي مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان للخارجية الإيرانية..

إسطنبول/ الأناضول

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأربعاء، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، مستجدات المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.

وأكدا أهمية مواصلة الحوار بما يحقق المصلحة المشتركة لدول المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه فيصل بن فرحان مع عراقجي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية.

وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا "آخر مستجدات المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، والتقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".

كما بحثا "مستجدات الأوضاع الإقليمية وأهمية مواصلة الجهود والدفع باتجاه الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة".

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، عبر بيان، أن الوزيرين تناولا مسار المفاوضات القائمة بين طهران وواشنطن.

وأكدا ضرورة التزام الأطراف بمسؤولياتها في إطار مذكرة التفاهم المبرمة، وفق البيان الإيراني.

وشددا على أهمية إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة، وتعزيز التعاون اللازم للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا في 21 من الشهر ذاته في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وردت إيران بهجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية، كما استهدفت ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول خليجية، بينها الإمارات والكويت والبحرين، وسط سقوط ضحايا وأضرار بمنشآت مدنية.