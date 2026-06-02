فيدان يلتقي وزير خارجية سنغافورة

أنقرة/ الأناضول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، بنظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" المحلية، أن لقاء فيدان وبالاكريشنان جرى في العاصمة سنغافورة.

من جانب آخر أفادت مصادر دبلوماسية تركية، أن فيدان القى أيضا وزير داخلية سنغافورة ومنسق الأمن القومي السنغافوري كاسيفيسواناثان شانموغام.

ولم تكشف الخارجية التركية عن فحوى المباحثات التي جرت بين فيدان والوزيرين السنغافوريين.

ويجري فيدان زيارة رسمية إلى سنغافورة، لبحث العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية.