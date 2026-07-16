وزير الخارجية التركي التقى أيضا رئيس المجلس الوطني لتتار القرم رفعت تشوباروف، على هامش زيارة رسمية يجريها إلى أوكرانيا

فيدان يلتقي مصطفى قرم أوغلو الزعيم الوطني لتتار القرم في كييف وزير الخارجية التركي التقى أيضا رئيس المجلس الوطني لتتار القرم رفعت تشوباروف، على هامش زيارة رسمية يجريها إلى أوكرانيا

أنقرة/ الأناضول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الزعيم الوطني لتتار القرم النائب في البرلمان الأوكراني، مصطفى قرم أوغلو، ورئيس المجلس الوطني لتتار القرم رفعت تشوباروف.

وذلك في إطار زيارة الوزير التركي إلى أوكرانيا.

صورة : Mustafa Hatipoğlu/AA

وأفادت مصادر دبلوماسية للأناضول، أن وزير الخارجية التركي، التقى مع قرم أوغلو وتشوباروف، في العاصمة كييف على هامش زيارة رسمية يجريها إلى أوكرانيا.

ولم تقدم المصادر تفاصيل حول اللقاء.

وينتمي "تتار القرم" إلى مجموعة عرقية تركية تعتبر شبه الجزيرة موطنها الأصلي، وتعرضوا لعمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي.

وعقب استفتاء من جانب واحد جرى في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.