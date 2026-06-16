فيدان يلتقي رجال أعمال أتراك في موسكو

أنقرة/ الأناضول



التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، عددا من رجال الأعمال الأتراك المقيمين في العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية، بأن فيدان التقى مع رجال أعمال أتراك يمارسون أنشطتهم الاقتصادية والاستثمارية في روسيا.

ولم تورد المصادر تفاصيل إضافية بشأن فحوى الاجتماع أو الموضوعات التي جرى بحثها خلال اللقاء.

ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو، تستغرق يومين، حيث التقى في وقت سابق الثلاثاء بنظيره سيرغي لافروف، ويلتقي الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.