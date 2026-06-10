فيدان يشارك في قمة "عملية التعاون بجنوب شرق أوروبا"

أنقرة / الأناضول

شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، المقامة بالعاصمة البلغارية صوفيا.

وأفادت مصادر دبلوماسية للأناضول، أن فيدان شارك في القمة ممثلا للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتهدف عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، التي تأسست عام 1996، إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة على الصُعد الأمنية والسياسية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون بين المؤسسات الديمقراطية والعدلية، ومكافحة الأعمال غير القانونية.

وسبق لتركيا أن ترأست القمة أعوام 1998 - 1999، و2009 - 2010، و2020 - 2021.

وتشمل العضوية الكاملة في العملية إلى جانب تركيا كلا من ألبانيا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا ومولدوفا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا واليونان.