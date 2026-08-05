فيدان يشارك باجتماع وزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية

أنقرة / الأناضول

شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، في الاجتماع الخامس لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية، في العاصمة الأردنية عمّان.

وأفادت وزارة الخارجية التركية عبر منصة "إن سوسيال" التركية، بأن الوزير فيدان شارك في الاجتماع الخامس لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن فحوى الاجتماع.

وفي وقت سابق الأربعاء، شارك فيدان في الاجتماع الوزاري بشأن القدس، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان.

وضم الاجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا وباكستان وماليزيا.

وفي الآونة الأخيرة، تشهد الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.